Básquet: Huracán y Quilmes ganaron en el cierre de la Primera fecha

30 abril, 2026 0

Huracán 88 – Argentino 86

En el Mario J. Pérez, y ante un gran marcó de público Huracán le ganó por dos, finalizado el primer tiempo el Bicho controló el encuentro, pero después aparecieron Agustín Bayugar y Joaquín Flacone quienes desvelaron el partido.

Huracán: Ulises Otero 8, Agustín Bayugar 24, Joaquín Falcone 22, Ignacio Iraola 2, Matías García 17, (FI), Manuel Iglesias 0, Ciro Aguirre 0, Justo Cañonero 0, Gerardo Guzmán 10, Lautaro Morán 3, Joaquín Elicalde 0 y Lautaro Fanego 2. DT: Damián Beitia.

Argentino: Tomás Ambrosius 2, Agustín Rodríguez 5, Tomás Frapiccini 6, Tomás Sandoval 3 y Jeremías Sandoval 23, (FI), Juan Morales 11, Ivo Christensen 0, Felipe Fernández 0, Joaquín Onzari 11, Felipe Taraborelli 0, Pablo D´anunzio 0 y Jerónimo Barrionuevo 25. DT: Federico Arias.

Goleadores: En Huracán Agustín Bayugar 24 y Argentino Jerónimo Barrionuevo con 25 puntos.

Parciales: Huracán 22 – Argentino 27, 46 – 37 y 73 – 59.

Quilmes 70 – Recreativo Claromecó 63

En la Caldera cervecera, Quilmes venció por 7 puntos a Claromecó, luego de un primer tiempo parejo, en la segunda parte los dirigidos por Martín Ipucha pudieron imponer su juego obteniendo así la victoria ante su gente que siempre acompaña al equipo.

Quilmes: Já Maryus Pringle 10, Ivo Lofrano 13, Marcos Franssen 17, Juani Miguel 0 y Manuel Gallego 9, (FI), Emanuel San Román 6, Facundo Franssen 0, Álvaro Moreno 0, Franco Gianelli 0, Mariano Álvarez 0 y Gino Baccey 15. DT: Martín Ipucha.

Claromecó: Benjamín Olivera 5, Kevin De la Vega 3, Mauro Escujuri 13, Alexis Rodríguez 20 y Juan López 5 (FI), Lucas Salgueiro 3, Felipe Coyette 0, Manuel Arenas 0 y Joshua Cardozo 14. DT: Andrés Pérez.

Goleadores: En Quilmes Marcos Franssen 17 y en Claromecó Alexis Rodríguez 20.

Parciales: Quilmes 18 – Claromecó 15, 31 – 23 y 51 – 42.

Próxima fecha: El Jueves Quilmes – Huracán, Recreativo Claromecó – Costa Sud, Alumni – Club De Pelota, Argentino Huracán de Necochea.

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