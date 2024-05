Básquet: Huracán y Sarmiento lideran el Oficial

11 mayo, 2024

Se completó la segunda fecha del Oficial de básquetbol de Primera División que tiene dos punteros: Huracán y Sarmiento de Coronel Suárez.

En el microestadio de Av. Moreno, Costa Sud le ganó a Quilmes por 82 a 78 en un apasionante partido en el que el electrónico fue cambiando para llegar a un final apretado a favor del Oriverde.

En el conjunto de Juan García el goleador fue Patricio Rodríguez con 19 puntos, mientras que en el Cervecero el americano Joseph fue el máximo encestador con 18.

Parciales: Costa Sud 26-Quilmes 22, 38-41 y 55-62.

El Globo voló en Suárez

En Coronel Suarez, Huracán sacó adelante un excelente resultado al vencer a Blanco y Negro pasando las tres cifras: 102 a 75.

Parciales: Blanco y Negro 21-Huracán 20, 34-51 y 51-79.

Sarmiento ganó en Claromecó

Sarmiento de Coronel Suárez fue superior desde el inicio y, como visitante, derrotó a Claromecó por 78 a 42, imponiéndose en todos los cuartos.

Parciales: Claromecó 12-Sarmiento 25, 22-50 y 35-64.

Posiciones

Huracán (2-2) y Sarmiento (2-2) 4, Costa Sud (1-1) y Quilmes (1-1) 3, Alumni (1-0) y Club de Pelota (1-0) 2, Blanco y Negro (0-2), Argentino (0-2) y Claromecó (0-2) 2.

Próxima fecha : Jueves 16 Huracán vs Claromeco Viernes 17 Quilmes vs Blanco y Negro , Costa Sud vs Argentino , Alumni vs Club de Pelota Libre Sarmiento

Volver