Básquet: Inmejorable actuación de Club de Pelota en la Liga Federal

24 agosto, 2025 0

El sábado, el equipo U15 femenino de Club de Pelota, comenzó a disputar la Fase Inter Conferencias de la Liga Federal Formativa, en la ciudad de Cipolletti, Rio Negro.

Ese mismo día, triunfó ante Escuela Municipal (Rio Negro) por 76-48. Ya en el domingo, enfrentó a Bigua (Neuquén) y también triunfó, en tiempo suplementario tras haber igualado 44-44 en el tiempo regular, por 56-54.

En el último partido de la jornada, cayeron ante Bahiense del Norte (Bahía Blanca) por 67-38.

Con estos resultados, el equipo se metió en semifinales y también dentro de los 8 mejores equipos del país en la Liga Federal.

