Básquet: Integrantes de la subcomisión de Quilmes en los estudios por el fallo

8 enero, 2024

Eduardo Manríquez, presidente de la subcomisión de básquet, junto a Guillermo Perticarari, estuvieron de visita en los estudios de LU 24 para referirse a la apelación hecha por el Cervecero luego del fallo del tribunal:

“Nos pareció muy parcial, las penas para Huracán, fueron muy pocas, por eso hicimos la apelación. Todo esto le hace mal al básquet, que fue un año fantástico, parejo, con muchísima gente en los partidos como hace tiempo no se veía. En el partido final con Huracán en el Polideportivo, no hubo agresión a los árbitros ni entre los jugadores terminó muy bien. Si lo de la quema de la bandera, que la restituimos al dueño y se lo dijimos al padre, dirigente de Huracán, que lo íbamos a hacer. No pudimos presentar los videos porque nos dijo el tribunal que no tiene la cadena de custodia correspondiente. Esto es ir con el escribano y bajarlo y presentar lo que está pasando”, dijeron.

Le decimos al Tribunal que el fallo está fuera de término, que se retrotraigan que eso hace grande a las personas, ya que el artículo 10 dice que el fallo tiene que salir dentro de las 48 horas y lo dieron a conocer en 6 días. Todos los chicos, son competitivos en la cancha, afuera son amigos, cualquiera puede jugar en cualquier club, hay que remarcarlo, estamos inculcando eso. No hay que agrandar las cosas por ser sólo hincha” agregaron.

También se refirieron a la suspensión de la cancha de Quilmes por 5 partidos, y el valor de la multa y a la suspensión del Presidente Trillo por 3 meses. Con el tema de la cancha dijeron que Quilmes podría jugar los 5 partidos de local en Suárez, por ejemplo ya que está en la ATB. Con respecto a la Asociación remarcaron que los que deciden son los clubes no la ATB, ella propone y deciden los clubes, cuando no hay acuerdo se vota.

Por último hablaron de Martin Ipucha el técnico de Quilmes, diciendo que enriqueció al Básquet local, les cambió la mentalidad a los chicos del Cervecero y la modalidad del juego. También unió a los grandes con los jóvenes. Hizo que la competencia fuera más pareja este año, cuando Huracán marcaba diferencia, hoy los partidos están para cualquiera”.

