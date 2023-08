Básquet: Jerónimo Barrionuevo jugará el Pre-Federal con Bell Ville

9 agosto, 2023

De un tiempo a esta parte, el básquet ha sido uno de los deportes más convocantes en Tres Arroyos y también, de nuestra ciudad, han surgido jugadores importantes. Este miércoles por la tarde, Jerónimo Barrionuevo habló con LU 24 y contó detalles de su llegada a su nuevo club.

En este sentido y sobre el arribo al club cordobés, el pivot comentó: “estoy muy contento de poder estar acá, estamos preparándonos para el viernes que debutamos contra Unión Central de Villa María.” Y siguiendo sobre esto, agregó: “a corto plazo queremos clasificar lo mejor posible a la Liga Federal. Esto es un torneo breve que es el pre-federal que se juega durante durante unos tres o cuatro meses, para luego poder jugar la Liga Federal.”

Y acerca de si será titular o no en la jornada del viernes, explicó: “Yo calculo que sí, pero hay que apurar nada, las cosas se van dando y hay que estar tranquilos.” Además, y sobre las influencias y experiencias que vivió en nuestra ciudad, destacó: “siempre me llevo las cosas que me han inculcado los entrenadores y también mi familia y mis amigos, que siempre apoyan.”

Por otro lado, habló de sus anhelos personales, de sus referentes y expresó: “Scola me gusta mucho y los otros históricos de la Selección Argentina. Y de sus objetivos personales, detalló: “El sueño de todo basquetbolista es jugar la Liga Nacional, pero esto es un proceso que va dando de a poco.”

Finalmente, dejó unas palabras para los más chicos y concluyó: “yo les aconsejo que entrenen, que si tienen una meta a corto o largo plazo que luchen y salgan a buscar el objetivo que tarde o temprano se cumple.”

