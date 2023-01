Básquet: Jerónimo Barrionuevo y su actualidad en Liga Argentina

12 enero, 2023

El basquetbolista tresarroyense jerónimo “Tucu” Barrionuevo, habló con LU24 sobre su presente en Quilmes de Mar del Plata en la Liga Argentina (TNA).

“Volvimos del receso, ahora empezamos a entrenar de nuevo y arrancamos la segunda parte, somos un buen grupo, son todos chicos buenos, me integré muy bien. Estamos en mitad de tabla, ganamos 8 partidos y perdimos 6. Ahora estoy tratando de ganar minutos, mejorando para que el técnico vea que pongo ganas” dijo.

“Entrenamos todos los días, hacemos a la mañana gimnasio y a la noche básquet. La competencia es tremenda, los rivales difíciles, no sabes lo que te espera. Me tocó enfrentar a Villa Mitre, y a Nacho Alem de Tres Arroyos, que está teniendo más minutos en cancha. Es otra experiencia la Liga, más categoría, firmé un contrato y hasta que termine el torneo está vigente, me dan vivienda y jugar en Mar del Plata es una ciudad hermosa, sirve para despejarse”,finalizó.

