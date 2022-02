Básquet: Juan Segundo Menna habló de su presente en GEPU

3 febrero, 2022 Leido: 4

El joven basquetbolista de Tres Arroyos, Juan Menna, habló por LU 24 sobre su presente en la Liga Federal con GEPU de San Luis, donde llegó para jugar el certamen. “En San Luis me encontré con un básquet distinto, con una intensidad diferente y con jugadores que han jugado a otro nivel. Estoy muy contento, me adapte bien a esta nueva forma de entrenar a nivel profesional”, dijo.



“Cuando me enteré que el ‘Lobito’ Fernández estaba de Director Técnico me sedujo para venir a jugar acá. Me da muchos consejos y me ayuda cada día más”, se refirió.

“Es una linda provincia, tiene muy buen clima, estoy muy bien instalado y muy cerquita del club”, subrayó.

Juanse aseguró también que “entrenamos 3 horas a la mañana y 3 horas a la tarde, físico y técnico a la mañana y a la tarde Básquet, sistemas y técnicas de equipo. Estoy cómodo, me gusta entrenar, es muy lindo.”

“GEPU quiere ascender a toda costa, jugar Liga Argentina y Liga Nacional, por eso es un muy buen proyecto. Tenemos en equipo largo, con jugadores que han jugado Liga nacional y Liga Argentina y chicos con intensidad de juego. Me rotan de Base y Escolta cuando necesitan más gol”, subrayó

El tresarroyense habló de su muy buen presente en San Luis y dijo que va aprovechar esta buena oportunidad que tiene y que intentará llegar lo que más pueda en este deporte que tanta pasión le pone.

