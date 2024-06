Básquet: La 8ª fecha se cerró con triunfos de Alumni, Club de Pelota y Quilmes

15 junio, 2024

Se completó la octava fecha del Apertura de básquetbol que ya tiene a Huracán con el “1” asegurado.

Alumni 61 – Costa Sud 59

En Orense, Alumni, segundo en la ronda clasificatoria, en un resultado muy ajustado le ganó a Costa Sud por 61 a 59.

Los orensanos tuvieron un muy buen arranque donde se adueñaron del tablero, finalizando arriba en el primer tiempo por 5 puntos. El Oriverde, en la reanudación del juego salió con todo y dio vuelta el resultado en el tercer cuarto, no pudiendo mantenerse y el rojo recuperó orden, marca y efectividad para quedarse con el triunfo.

Parciales: Alumni 15 – Costa Sud 15, 32-27 y 39-49.

Sarmiento 84 – Quilmes 91

Gran viaje de Quilmes a Coronel Suárez para traerse la clasificación al derrotar a Sarmiento por 91 a 84. En un juego parejo, con alternativas cambiantes en el tablero, empataron en el primer cuarto en 18 puntos, luego Sarmiento cerró mejor el segundo parcial para imponerse 49 a 40 en la primera etapa.

En el reinicio, alternaron en el cristal ganando el tercer cuarto el Cervecero, para verse lo mejor del encuentro sobre el final, concluyendo con festejo del elenco tresarroyense.

Parciales: Sarmiento 18 – Quilmes 18, 49-40 y 63-65.

Club de Pelota 69 – Blanco y Negro 58

El Celeste quiere meterse entre los cuatro primeros y en su cancha, donde siempre se hace fuerte, le ganó a Blanco y Negro de Coronel Suárez. El trabajo de Dumontet en la pintada y la efectividad de Susemihl y Paicil con el tiro externo, fueron la clave para este triunfo y la ilusión de llegar a pelear por el título.

Los suarenses contaron con dos figuras como Rodríguez y Maier, pero no les alcanzó para doblegar a un equipo con mucha motivación, ganas y hambre de gloria.

Parciales: Club de Pelota 23 Blanco y Negro 6, 38-25 y 53-37.

Posiciones: Huracán 14, Alumni 13, Quilmes y Argentino 12, Sarmiento y Club de Pelota 10, Blanco y Negro y Costa Sud 9, Claromecó 7.

Próxima fecha (9ª y última): Quilmes vs Huracán, Blanco y Negro vs Alumni, Costa Sud vs Sarmiento y Claromecó vs Club de Pelota. Libre: Argentino.

