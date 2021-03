Básquet: la ATB difundió el protocolo para el retorno a la competencia con público

16 marzo, 2021 Leido: 1

La Mesa Directiva de la ATB difundió la presentación oficial del protocolo ante la Municipalidad de Tres Arroyos para retomar la competencia con un número de público acotado.

El mismo contempla normas generales, responsabilidades de la organización de los distintos partidos y eventos deportivos, protocolos específicos que se aplican a público en general, a los jugadores, entrenadores, asistentes, mesa de control, árbitros, prensa, etc.



Se señala que han tomado en cuenta las observaciones oportunamente aportadas por el Director de Deportes.

Se indica que la venta de entradas deberá ser por anticipado y de ser posible en forma On Line, para así evitar la aglomeración de personas y el contacto con el dinero, con un máximo admitido de 50 personas.

Asimismo, se aclara que el servicio de cantina deberá estar fuera del gimnasio de manera que queda prohibido ingerir alimentos o bebidas en los sitios donde se ubican los espectadores.

Además, la entidad solicitó el apoyo y acompañamiento de la Municipalidad de Tres Arroyos con el fin de realizar una nueva etapa del Torneo Ciudad de Tres Arroyos.

Normas generales

– La organización del evento deberá contemplar estar media hora antes del inicio del primer juego para un ingreso ordenado y la sanitización de los elementos y el lugar.

– Para ingresar al Estadio se deberá tener tapaboca y someterse a los controles sanitarios(toma de fiebre, aquél que posea una temperatura igual o superior a los 37.5º C no podrá ingresar al estadio., desinfección manos, con alcohol en gel y calzado, colocando, un trapo de piso con lavandina al ingreso y distribuidos de manera estratégica en el estadio)

– Deberán existir en el estadio distribuidos en varios sectores recipientes con alcohol en gel, alcohol líquido para la permanente higiene de manos.

– El uso de barbijo es obligatorio en todo momento. Antes, durante y después del partido.

– Se deberá establecer un sentido de ingreso y egreso al estadio, señalizando claramente la circulación de manera que permita evitar cruces y respetando el distanciamiento social.

– Deberá señalizarse en cada estadio los lugares disponibles en las tribunas y plateas que podrán utilizarse, manteniendo el distanciamiento social.

– Todos los espectadores (mayores y menores) deberán completar al ingresar al estadio una planilla general de espectadores. La misma será de Declaración Libre de COVID y contendrá los datos personales para llevar el control de los espectadores ingresantes.

– Los que integran un grupo familiar conviviente podrán permanecer juntos.

– Se deberá contar con un personal de limpieza todo el tiempo en el sector de baños y/o vestuarios.

– Prohibir las conductas de riesgo (saludos de mano, abrazos, besos, salivar, etc.).

– Evitar que toda persona pueda compartir alimentos, utensilios, botellas, mates o cualquier elemento de uso personal.

– Disponer obligatoriamente de elementos para la realización de la limpieza húmeda (balde, trapeador, paños, agua, lavandina, etc.) y su posterior desinfección, cada vez que se lo requiera.

– Realizar la desinfección obligatoria de cada uno de los equipamientos utilizados por los usuarios, de forma previa y posterior a su uso. Por caso entre partido y partido

– Habrá un responsable de la logística del evento, en los estadios que se realicen partidos. El mismo tendrá a su cargo llevar a cabo el cumplimiento de las medidas establecidas en todos sus estamentos. Estará debidamente identificado y a disposición de quien lo solicitase

*Se considera ingresantes a todas las personas que por cualquier motivo deben ingresar al estadio: personal de limpieza; quienes atienden la cantina; espectadores/as, jugadores/as; planilleros/as; entrenadores/as; asistentes, solo por nombrar a algunos de los posibles.

