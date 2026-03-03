Básquet: la ATB evalúa la incorporación de dos clubes de Necochea

3 marzo, 2026

La Asociación Tresarroyense de Básquetbol (ATB) dio el puntapié inicial a su ciclo 2026 con una reunión de delegados que dejó abierta la puerta a una transformación histórica en la región. Tras la asamblea que ratificó la continuidad de la actual Comisión Directiva, el foco de atención se desplazó hacia la posible expansión de la competencia con la llegada de instituciones de Necochea.

El cónclave sirvió para analizar formalmente las notas presentadas por el club Huracán y Centro Basko, ambos de la ciudad balnearia, quienes manifestaron su firme intención de integrarse a los torneos de la ATB tanto en divisiones formativas como en Primera División. Ante la relevancia de este pedido, la dirigencia decidió establecer un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 20:00. En dicha instancia, los delegados de los clubes necochenses se sentarán a la mesa con sus pares locales para intentar sellar un acuerdo que les permita participar en calidad de invitados durante la presente temporada.

Esta potencial ampliación del mapa basquetbolístico regional postergó momentáneamente la definición del formato de juego para los torneos “Ciudad” y “Oficial”, aunque no afectó el calendario de lanzamientos. Las autoridades confirmaron que, independientemente de la cantidad final de participantes, la naranja empezará a picar el viernes 20 de marzo para la Primera División y el sábado 21 para las categorías menores.

Además de la expectativa por la expansión, la reunión dejó definiciones de peso: se garantizó la continuidad de Raúl Bianco como Coordinador de Selecciones y se alcanzó un acuerdo definitivo con el cuerpo de árbitros. En el plano provincial, se ratificó que Argentino Jr., Club de Pelota y Huracán representarán a la ciudad en la Liga Provincial Formativa, mientras que Alumni y Huracán ya figuran en la preinscripción de la Liga Provincial de Mayores, consolidando un 2026 de alta intensidad competitiva para el básquet local

