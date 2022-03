Básquet: la ATB programó la 1ª fecha del “Ciudad”

Anoche se desarrolló la reunión de delgados en la ATB en su sede de calle Humberto Primo, donde se programó la primera fecha del torneo “Ciudad de Tres Arroyos” para Primera y divisiones inferiores.

En Primera, el miércoles 16, en el Mario J. Pérez, jugarán Huracán vs Sarmiento (Suárez), desde las 21:30, y Quilmes recibirá a Club de Pelota, en el mismo horario.

En tanto, el viernes 18 continuará la fecha con los cotejos Argentino vs Centro Basko (Necochea), desde las 21:45, y en Orense, Alumni recibirá a Costa Sud, desde las 21:30.

También se dio traslado al Colegio de Árbitros para que realicen las designaciones.

Las sanciones pendientes son: Manuel Locatelli (DT de Huracán) 2 fechas, Mariano Bianco (CS) 2 fechas junto a Conrado Bindone (Sarmiento). Las mismas se cumplirán en el torneo Ciudad. Antes del día viernes tendrán que estar listos el seguro con sus pólizas y las listas de buena fe.

Luego se debatieron los valores de los aranceles de los pases y la afiliación. El precio de las entradas para los partidos de Primera será de $300, mientras que para menores y femenino de $250.

Para el torneo femenino de Mayores se anotaron 7 equipos: Club de Pelota A y B, Argentino Jr. A y B, Alumni (Orense), CEF (Chaves) y CEF (San Cayetano). Jugarán todos contra todos.

La 1° fecha será: Club de Pelota A vs Club de Pelota B, Argentino Jr. A vs Argentino Jr. B y CEF de Chaves vs CEF de san Cayetano, en cancha de Huracán. Libre: Alumni (Orense). El certamen se comenzará a disputar los sábados y los equipos deberán contestar en 24 horas, de lo contrario se jugará los domingos.

Por último, la Directiva comunicó que el día sábado 19 vendrá a Tres Arroyos el Presidente de la Asociación Bahiense de Básquet, Marcelo Palotti, para conversar acerca de la situación de las instituciones disidentes y de la actual conducción de la Federación de Provincia.

La próxima reunión de delegados será el lunes 21 a las 20 horas.

