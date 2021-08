Básquet: la ATB resolvió que el Oficial comience el 3 de setiembre

19 agosto, 2021 Leido: 15

En la reunión de delegados y autoridades del básquet local, en la ATB, se resolvió que el torneo Oficial arranque el 3 de setiembre. No competirá la categoría Mini debido a los costos y el traslado de viajes. Se harán encuentros para que los chicos jueguen.



Se disputaría todos contra todos en Primera, una segunda fase con las semis y la tercera fase serían las finales. Las inferiores jugarán una sola rueda. Todavía no se sabe si San Cayetano presenta Primera. Serían siete partidos y si hay una octava fecha seria de clásicos. La localía se respeta en toda la primera fase. La segunda parte es en octubre y las finales en noviembre y diciembre.

Los equipos tienen que presentar seguro, lista de buena fe y certificado de vacunación de jugadores mayores de 18 años. Si no se vacunan no juegan. En caso de coronavirus positivo el equipo perdería los puntos.

También se le va a pedir certificado de primera dosis de vacuna al público. El aforo que quiere la Asociación es del 70 por ciento de espectadores por cancha. El costo de las entradas se fijó en 150 pesos en inferiores y 200 pesos en Primera.

Volver