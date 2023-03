Básquet: La Copa Ciudad comenzará el viernes 17 de marzo

7 marzo, 2023

En la reunión de este lunes, la mesa de la Asociación Tresarroyense de Básquet resolvió, junto a los delegados de los clubes, que la Copa Ciudad de Tres Arroyos comience el viernes 17 de marzo. En tanto, las divisiones menores lo harán el sábado 18. El femenino empezará seguramente el mismo fin de semana.

La Copa Ciudad fue declarada de interés municipal y es auspiciada por la Dirección de Deportes.

Los equipos que jugarán son: Argentino, Alumni, Club de Pelota, Costa Sud, Huracán, Quilmes, y Recreativo Claromecó (hará de local en Orense). Se jugará todos contra todos a una rueda, clasificando a semifinales los 4 mejores. Las semis serán: 1 vs 4 y 2 vs 3. La final será el lunes 24 de abril en el Polideportivo.

La primera fecha se disputará el viernes 17 desde las 21: Costa Sud vs Argentino, Quilmes vs Club de Pelota y Claromecó vs Huracán (en Orense).

Volver