Básquet: La palabra de Perticarari, goleador en el triunfo de Quilmes

21 octubre, 2023

El jugador del Cervecero, Manuel Perticarari habló con LU24 del triunfo de Quilmes ante Club de Pelota en la jornada del viernes por la noche.

“Teníamos que cerrar la fase bien, veníamos de dos derrotas seguidas queríamos levantar un poco, si bien el resultado no incidía en las semifinales que vienen ahora tratar de armar el grupo para lo que viene. Suplimos bien a Luna Y Muñoz que los íbamos a extrañar, logrando un buen trabajo colectivo. “dijo.

“Jugamos muy fuerte en defensa con juego de equipo. Yo estoy bien, los chicos acompañan bien, me dan la confianza para sentirme tranquilo después de estar muchos meses parado. Hoy fui el goleador gracias a mis compañeros que entrenan y me ayudan para eso tirando para adelante”. Finalizó.

