Básquet: La zona “A” se jugará el jueves y la “B” el viernes

22 noviembre, 2021 Leido: 0

Ya se conocen los días en los que se va a disputar la última fecha de la 2º fase del Torneo Oficial de básquet de Primera División.



El jueves 25 será el turno de la zona A: Argentino vs Costa Sud y Alumni vs Quilmes.

Posiciones: Argentino 10,5 puntos, Quilmes 10, Costa Sud 9,5 y Alumni 7.

En tanto, el viernes 26 se jugarán los encuentros de la zona B: Sarmiento vs Huracán y Blanco y Negro vs Club de Pelota.

Posiciones: Sarmiento 10,5 puntos (clasificado), Huracán 9,5, Club de Pelota 9 y Blanco y Negro 8.

