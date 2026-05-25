Básquet local: Alumni derrotó a Claromecó en el cierre de la fecha 

25 mayo, 2026

Este lunes con el triunfo de Alumni frente a Claromecó finalizó la cuarta fecha del Torneo 90° aniversario de la ATB de Básquet de Primera División.

Resultado: 

Alumni 102- Claromecó 63 

Parciales: Alumni 14 – Claromecó 19, 42 – 42 y 52 – 77.

Goleadores: Alexis Rodríguez de Claromecó 22 y Bautista Besmalinovich de Alumni 32

Posiciones:

Huracán 8

Costa Sud 8

Alumni 7

Club de pelota 6

Argentino 5

Huracán de Necochea 5

Quilmes 5

Recreativo Claromecó 4

Próxima fecha 5:

Costa Sud – Quilmes 

Club de pelota – Huracán

Huracán de necochea – Claromecó 

Alumni – Argentino

 

