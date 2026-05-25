Básquet local: Alumni derrotó a Claromecó en el cierre de la fecha
Este lunes con el triunfo de Alumni frente a Claromecó finalizó la cuarta fecha del Torneo 90° aniversario de la ATB de Básquet de Primera División.
Resultado:
Alumni 102- Claromecó 63
Parciales: Alumni 14 – Claromecó 19, 42 – 42 y 52 – 77.
Goleadores: Alexis Rodríguez de Claromecó 22 y Bautista Besmalinovich de Alumni 32
Posiciones:
Huracán 8
Costa Sud 8
Alumni 7
Club de pelota 6
Argentino 5
Huracán de Necochea 5
Quilmes 5
Recreativo Claromecó 4
Próxima fecha 5:
Costa Sud – Quilmes
Club de pelota – Huracán
Huracán de necochea – Claromecó
Alumni – Argentino