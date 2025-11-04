Básquet Local: Alumni, Huracán y Costa Sud los triunfantes de la última fecha
Este martes con los triunfos de Alumni (80) sobre Quilmes (71), Huracán (93) sobre Argentino Junior (65) y Costa Sud (85) sobre Club de Pelota (69) se jugó la última fecha del Torneo de Básquet de Primera División “Mario Capristo”. Con estos resultados, los equipos que se meten en las semifinales del Clausura son: Huracán, Quilmes, Costa Sud y Alumi.
Resultados de la jornada:
Quilmes 71 – Alumni 80
Parciales: Quilmes 14 – Alumni 23, 30-39 y 53-50.
Goleadores: Pérez Vasquez de Quilmes con 19 puntos y Juan Miguel de Alumni con 18 puntos.
Huracán 93- Argentino Junior 65
Parciales: Huracán 24- Argentino Junior 20, 52-37 y 71-53.
Goleadores: Juan Cruz Locatteli de Huracán con 17 puntos y Tomás Frapiccini de Argentino Junior con 19 puntos.
Costa Sud 85 – Club de Pelota 69
Parciales: Costa Sud 15 – Club de Pelota14, 38-35 y 63-54.
Goleadores: Farizano de Club de Pelota con 19 puntos y Acosta de Costa Sud con 20 puntos.
Libre: Recreativo Claromecó
Posiciones Clausura:
Huracán 22
Quilmes 20
Costa Sud 20
Alumni 19
Argentino 17
Club de Pelota 16
Recreativo Claromecó 12
Posiciones Anual:
Huracán 46
Quilmes 40
Alumni 38
Costa Sud 38
Argentino Junior 36
Club de Pelota 30
Recreativo Clarmecó 24