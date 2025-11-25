Básquet Local: Alumni, Quilmes y Argentino JR triunfantes en la ida de los Play-Off
Este martes, con los triunfos de Alumni, Quilmes y Argentino JR se jugaron los partidos de ida de los Cuartos de Final – PlayOff del Torneo oficial de Básquet de Primera División.
Los ganadores clasifican a las semifinales y ahí se suma Huracán que fue el 1 en la Tabla general. Las revanchas se juegan este viernes y en caso de ser necesario un tercer partido, se jugará el día domingo.
Resultados:
Alumni 100 – Club de Pelota 52
Parciales: Alumni 18 – Club de Pelota 14, 49-29 y 76-43.
Goleadores: Susemihil de Club de Pelota con 18 puntos y Luna de Alumni con 19 puntos.
Quilmes 69 – Recreativo Claromecó 50
Parciales: Quilmes 21 – Recreativo Claromecó 15, 42-23 y 66-31.
Goleadores: Pérez Vasquez de Quilmes con 13 puntos y Ricardo Fernandez de Recreativo Claromecó con 25 puntos.
Costa Sud 73 – Argentino Junior 76
Parciales: Costa Sud 22 – Argentino Junior 20, 44-43 y 62-62.
Goleadores: Alexis Rodríguez de Costa Sud con 17 puntos y Frapiccini de Argentino Junior con 30 puntos.