Básquet local: Argentino venció a Alumni en el cierre de la 5 fecha
Este domingo, ante un muy buen marco de público y en un partido y entretenido partido Argentino venció a Alumni en el cierre de la quinta fecha de la Copa Ciudad de Tres Arroyos de Básquet de Primera División.
Resultado:
Argentino 76 – Alumni 66
Parciales: Argentino 12-Alumni 20, 33-35 y 51-50
Goleadores: Jeremias Sandoval de Argentino 26 y en Alumni Kevin Zambrano con 17
Posiciones:
Costa Sud 10
Huracán 10
Huracàn de Necochea 8
Alumni 8
Argentino 7
Club de Pelota 6
Quilmes 6
Claromecó 5
La Próxima fecha, se disputará este martes de la siguiente forma:
Argentino – Claromecó
Alumni – Quilmes
Costa Sud – Huracán
Club de Pelota – Huracán de Necochea