Básquet local: Argentino venció a Alumni en el cierre de la 5 fecha

12 abril, 2026 0

Este domingo, ante un muy buen marco de público y en un partido y entretenido partido Argentino venció a Alumni en el cierre de la quinta fecha de la Copa Ciudad de Tres Arroyos de Básquet de Primera División.

Resultado:

Argentino 76 – Alumni 66

Parciales: Argentino 12-Alumni 20, 33-35 y 51-50

Goleadores: Jeremias Sandoval de Argentino 26 y en Alumni Kevin Zambrano con 17

Posiciones:

Costa Sud 10

Huracán 10

Huracàn de Necochea 8

Alumni 8

Argentino 7

Club de Pelota 6

Quilmes 6

Claromecó 5

La Próxima fecha, se disputará este martes de la siguiente forma:

Argentino – Claromecó

Alumni – Quilmes

Costa Sud – Huracán

Club de Pelota – Huracán de Necochea

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