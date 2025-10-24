Básquet local: Argentino venció a Club de Pelota en el cierre de la fecha
Con el triunfo de Argentino Junior frente a Club de Pelota por 74 a 71 se cerró este viernes la 12ª a fecha del Torneo Clausura de Básquet de Primera División “Mario Capristo”.
Resultado:
Club de Pelota 71 –Argentino Junior 74
Parciales: Club de Pelota 16- Argentino Junior 15,27-35 y 52-54.
Goleadores: Susemihl de Club de Pelota 20 y Frapiccini de Argentino Junior 14.
La fecha comenzó el martes con los triunfos de Huracán frente a Recreativo Claromecó y de Costa Sud frente a Alumni.
Libre, Quilmes.
Posiciones Clausura:
Huracán 18
Quilmes 17
Costa Sud 16
Alumni 16
Club de Pelota 15
Argentino Junior 15
Recreativo Claromecó 11
Posiciones Anual:
Huracán 42
Quilmes 37
Alumni 35
Argentino Junior 34
Costa Sud 33
Club de Pelota 29
Recreativo Claromecó 23
Próxima fecha, 13ª:
Argentino Junior –Costa Sud
Alumni –Huracán
Recreativo Claromecó –Quilmes
Libre: Club de Pelota