Básquet local: Club de Pelota ganó en el inicio de la última fecha

17 abril, 2026 19

Este viernes, con el triunfo de Club de Pelota sobre Claromecó arrancó marcha la última fecha de la copa Ciudad de Básquet de Primera División.

Claromecó 60 – Club de Pelota 86

En el estadio de Claromecó el Celeste logró imponer su juego superando ampliamente a Claromecó, si bien terminaron el primer tiempo bastante parejos en el tanteador, en el segundo tiempo Club de Pelota liderados por Julio Álvarez con 29 puntos el conjunto dirigido por Cuesta se llevó la victoria, en Claromecó se destacó Kevin De la Vega con 16 puntos.

Parciales: Claromecó 13 – Club de Pelota 23,24 – 36 y 42 – 60.

La fecha se cierra este domingo a las 20:30 con los partidos Costa Sud – Huracán de Necochea, Huracán – Alumni y Quilmes – Argentino.

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