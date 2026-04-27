Básquet local: Comienza el Torneo Aniversario de la ATB

27 abril, 2026 0

Este martes, a las 21:15 en Orense con el partido entre Huracán de Necochea y Alumni, comienza el Torneo 90º aniversario de la Asociación Tresarroyense de Básquet, de Primera División.

La primera fecha continúa el miércoles también a las 21:15, en el Juan Carlos Pardo, con el partido entre el local Club de Pelota y Costa Sud, y se cierra el jueves en ese mismo horario, con el partido entre Huracán y Argentino, y desde las 21:30 se enfrentarán Quilmes y Recreativo Claromecó.

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