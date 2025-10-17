Básquet local: Costa Sud ganó en el cierre de la fecha
Este viernes con el triunfo de Costa Sud frente a Recreativo Claromecó se cerró la 11a fecha del Torneo Clausura Mario Capristo de Básquet de Primera División.
Resultado:
Recreativo Claromecó 47 –Costa Sud 91
Parciales: Recreativo Claromecó 4 –Costa Sud 22, 17-45 y 34-70.
Goleadores: Ricardo Fernández de Recreativo Claromecó 16 y Alexis Rodríguez de Costa Sud 24.
Posiciones:
Quilmes 17
Huracán 16
Alumni 15
Club de Pelota 14
Costa Sud 14
Argentino Junior 13
Recreativo Claromecó 10
Tabla Anual:
Huracán 40
Quilmes 37
Alumni 34
Argentino Junior 32
Costa Sud 32
Club de Pelota 28
Recreativo Claromecó 23
Próxima fecha 12ª:
Huracán –Recreativo Claromecó
Costa Sud –Alumni
Club de Pelota –Argentino Junior
Libre: Quilmes