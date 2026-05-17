Básquet local: Costa Sud venció a Alumni 

17 mayo, 2026

0
Básquet local: Costa Sud venció a Alumni 

Este domingo con el triunfo de Costa Sud Sobre  Alumni se cerró la tercera fecha de la Copa 90 Aniversario de la ATB de Básquet de Primera División.

Resultado: 

Costa Sud 81- Alumni 73

Parciales: Costa Sud 18-Alumni 12,34-32 y 59-44.

Goleadores: Baumgardner  de Costa Sud 25 y Lucio Haag Alumni 21.

Posiciones:

Huracán 6

Costa Sud 6

Quilmes 4

Huracán de Necochea 3

Club de Pelota  3

Claromecó 3

Alumni 3

Argentino 2

El próximo martes se completa la segunda fecha con los partidos Argentino- Huracán de Necochea y Alumni- Club de Pelota 

Próxima fecha 4:

Argentino – Costa Sud 

Quilmes – Club de Pelota 

Huracán – Huracán de Necochea 

Claromecó – Alumni

Básquet local: Costa Sud venció a Alumni 
Básquet local: Costa Sud venció a Alumni 
Básquet local: Costa Sud venció a Alumni 
Básquet local: Costa Sud venció a Alumni 
Básquet local: Costa Sud venció a Alumni 