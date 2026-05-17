Básquet local: Costa Sud venció a Alumni
Este domingo con el triunfo de Costa Sud Sobre Alumni se cerró la tercera fecha de la Copa 90 Aniversario de la ATB de Básquet de Primera División.
Resultado:
Costa Sud 81- Alumni 73
Parciales: Costa Sud 18-Alumni 12,34-32 y 59-44.
Goleadores: Baumgardner de Costa Sud 25 y Lucio Haag Alumni 21.
Posiciones:
Huracán 6
Costa Sud 6
Quilmes 4
Huracán de Necochea 3
Club de Pelota 3
Claromecó 3
Alumni 3
Argentino 2
El próximo martes se completa la segunda fecha con los partidos Argentino- Huracán de Necochea y Alumni- Club de Pelota
Próxima fecha 4:
Argentino – Costa Sud
Quilmes – Club de Pelota
Huracán – Huracán de Necochea
Claromecó – Alumni