Básquet local: Costa Sud y Huracán invictos del torneo Ciudad
Este viernes, con los triunfos de Costa Sud, Huracán y Huracán de Necochea se jugó la quinta fecha de la Copa Ciudad de Tres Arroyos de Básquet de Primera División.
Resultados:
Quilmes 73 – Costa Sud 82
Costa Sud venció a Quilmes en un partido muy físico con roce, donde el Oriverde con los puntos de Tre Baumgardner lll y los triples de Pablo Rodríguez sacó adelante un atractivo encuentro de Básquet, por el lado del Cervecero se destacaron Juani Miguel y Marcos Fransen quienes fueron los goleadores en el equipo de Martín Ipucha.
Parciales: Quilmes 18 – Costa Sud 22, 40 – 45 y 52 – 65
Goleadores: en Quilmes Juani Miguel con 19 y en Costa Tre Baumgardner con 33 puntos
Huracán 82 – Club de Pelota 64
Huracán ganó un partido intenso y parejo y lo definió de contragolpe con las figuras de Bayugar, Falcone y García y el aporte de Guzmán.
Parciales: Huracán 21 – Club de Pelota 14, 37-31 y 62 – 46.
Goleadores: Bayugar de Huracán 20 y Susemihl de Club de Pelota 19
Claromecó 76 -Huracán de Necochea 88
Parciales: Claromecó 19 – Huracán de Necochea 33, 33 – 53 y 50 – 79
Goleadores: Cardozo de Claromecó 18 y Torres Huracán de Necochea 20
Este domingo a partir de las 20:00, se cierra la fecha con el partido entre Argentino y Alumni.
Posiciones:
Costa Sud 10
Huracán 10
Huracán de Necochea 8
Alumni 7
Club de Pelota 6
Quilmes 6
Argentino 5
Claromecó 5
Próxima fecha 6ª:
Argentino – Claromecó
Alumni –Quilmes
Costa Sud – Huracán
Club de Pelota – Huracán de Necochea