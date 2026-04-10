Básquet local: Costa Sud y Huracán invictos del torneo Ciudad

10 abril, 2026 0

Este viernes, con los triunfos de Costa Sud, Huracán y Huracán de Necochea se jugó la quinta fecha de la Copa Ciudad de Tres Arroyos de Básquet de Primera División.

Resultados:

Quilmes 73 – Costa Sud 82

Costa Sud venció a Quilmes en un partido muy físico con roce, donde el Oriverde con los puntos de Tre Baumgardner lll y los triples de Pablo Rodríguez sacó adelante un atractivo encuentro de Básquet, por el lado del Cervecero se destacaron Juani Miguel y Marcos Fransen quienes fueron los goleadores en el equipo de Martín Ipucha.

Parciales: Quilmes 18 – Costa Sud 22, 40 – 45 y 52 – 65

Goleadores: en Quilmes Juani Miguel con 19 y en Costa Tre Baumgardner con 33 puntos

Huracán 82 – Club de Pelota 64

Huracán ganó un partido intenso y parejo y lo definió de contragolpe con las figuras de Bayugar, Falcone y García y el aporte de Guzmán.

Parciales: Huracán 21 – Club de Pelota 14, 37-31 y 62 – 46.

Goleadores: Bayugar de Huracán 20 y Susemihl de Club de Pelota 19

Claromecó 76 -Huracán de Necochea 88

Parciales: Claromecó 19 – Huracán de Necochea 33, 33 – 53 y 50 – 79

Goleadores: Cardozo de Claromecó 18 y Torres Huracán de Necochea 20

Este domingo a partir de las 20:00, se cierra la fecha con el partido entre Argentino y Alumni.

Posiciones:

Costa Sud 10

Huracán 10

Huracán de Necochea 8

Alumni 7

Club de Pelota 6

Quilmes 6

Argentino 5

Claromecó 5

Próxima fecha 6ª:

Argentino – Claromecó

Alumni –Quilmes

Costa Sud – Huracán

Club de Pelota – Huracán de Necochea

Volver