Básquet local: Ganaron Club de Pelota y Quilmes
Este jueves se cerró la décima fecha del Torneo Clausura Mario Capristo de Básquet de Primera División.
Resultados:
Club de Pelota 77- Recreativo Claromecó 47
Parciales: Club de Pelota 15 – Recreativo Claromecó 14,37-24 y 58-35
Goleadores: Juan López de Club de Pelota 17 y Ricardo Fernández de Recreativo Claromecó 13
Costa Sud 75– Quilmes 83
Parciales: Costa Sud 20– Quilmes 31,35-49 y 50-62.
Goleadores: Lofiego y A. Rodríguez de Costa Sud 16 y Pérez Vázquez de Quilmes 19
Libre: Huracán
Posiciones:
Huracán 15
Quilmes 15
Club de Pelota 13
Alumni 13
Argentino Junior 13
Costa Sud 12
Recreativo Claromecó 9
Próxima fecha 11ª:
Quilmes – Huracán
Alumni –Club de Pelota
Recreativo Claromecó –Costa Sud
Libre: Argentino