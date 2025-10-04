Básquet Local: Ganaron Quilmes y Argentino
Este viernes con el triunfo de Quilmes sobre Club de Pelota – en tiempo suplementario – y de Argentino Junior frente a Recreativo Claromecó se cerró la novena fecha del Clausura Mario de Básquet de Primera División.
Resultados:
Quilmes 66-Club de Pelota 65
Parciales: Quilmes 12-Club de Pelota 19,29-39 y 45-49.
Goleadores: Bacey de Quilmes 13 y Susemihl Club de Pelota 18.
Recreativo Claromecó 49 – Argentino Junior 75
Parciales: Recreativo Claromecó 12-Argentino Junior 15,27-36 y 40-59.
Goleadores: De la Vega Recreativo Claromecó 22 y Frapiccini Argentino Junior 19
Libre: Alumni
Posiciones:
Huracán 15
Quilmes 13
Alumni 12
Costa Sud 11
Club de Pelota 11
Argentino Junior 11
Recreativo Claromecó 8
Próxima fecha, 10ª:
Argentino Junior-Alumni
Club de Pelota-Recreativo Claromecó
Costa Sud -Quilmes
Libre: Huracán