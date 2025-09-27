Básquet local: Ganó Quilmes en el cierre de la fecha
Este viernes, con el triunfo de Quilmes sobre Argentino Junior de visitante se cerró la octava fecha del Torneo Clausura Mario Capristo de Básquet de Primera División.
Resultado:
Argentino Junior 78 – Quilmes 89
Parciales: Argentino Junior 24 – Quilmes 30,48-46 y 61-65.
Goleadores: Muñoz de Quilmes,27 y Di María de Argentino Junior 20.
La fecha arrancó el martes con los triunfos de Huracán frente a Club de Pelota 83 a 73 y de Alumni frente a Recreativo Claromecó 101 a 48.
Posiciones:
Huracán 13
Alumni 12
Quilmes 11
Costa Sud 10
Club de Pelota 10
Argentino Junior 9
Recreativo Claromecó 7
Próxima fecha, 9ª:
Huracán –Costa Sud
Quilmes –Club de Pelota
Recreativo Claromecó –Argentino Junior
Libre: Alumni.