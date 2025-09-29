Básquet local: Huracán ganó el clásico ante Costa Sud

29 septiembre, 2025 0

Este lunes, en el comienzo de la 9ª fecha del Clausura de Básquet de Primera División, Huracán le ganó a Costa Sud 94 a 84, en el clásico que se jugó en el estadio Mario J. Pérez.

Resultado:

Huracán 94 – Costa Sud 84

Parciales:

Huracán 26 – Costa Sud 28,45-47 y 76-72.

Goleadores: Joaquín Falcone 32 y Nicolás Lofrano, 20

La fecha se cierra el viernes a las 21:00 con los siguientes partidos:

Quilmes en su cancha recibe a Club de Pelota.

Argentino Junior enfrenta a Recreativo Claromecó.

Libre: Alumni.

Volver