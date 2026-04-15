Básquet local: Huracán ganó y es el único invicto del Ciudad

15 abril, 2026 0

Este martes, con las victorias de Huracán, Huracán de Necochea, Quilmes y Argentino, se jugó la sexta fecha de la Copa Ciudad de Tres Arroyos de Básquet de Primera División.

Costa Sud 81 – Huracán 87

Parciales: Costa 13 Huracán 20, 37 – 33 y 60 – 56

Goleadores: en costa Tre Baumgardner con 26 y en Huracán Agustín Bayugar con 26 puntos

Club de Pelota 78 – Huracán de Necochea 81

Parciales: Club de Pelota 12 – Huracán de Necochea 20, 37 – 41 y 54 – 62

Goleadores: en Club De Pelota Julio Álvarez con 27 y en Huracán Agustín Apreda con 22 puntos

Argentinos derrotó a Claromecó en un partido donde el Bicho fue al frente en el marcador, y supo sobrellevar la diferencia, por su parte el conjunto Claromecó, fue de menos a más con los puntos de Cardozo, aunque no le alcanzó, en el segundo tiempo mejoró el rendimiento.

Argentino 72 – Claromecó 55

Parciales: Argentino 27 – Claromecó 9, 44 – 19 y 64 – 37

Goleadores: en Argentino Tomás Frapiccini con 13 y en Claromecó Toto Cardozo con 15 puntos

Alumni 83 –Quilmes 88

Parciales: Alumni 26 – Quilmes 14, 41-41 y 56-58.

Goleadores: Muñoz de Alumni 21 y Marcos Franssen de Quilmes 21

Posiciones:

Huracán 12

Costa Sud 11

Huracán (N.) 10

Argentino Jr. 9

Alumni (O) 9

Quilmes 8

Club De Pelota 7

Rec. Claromecó 6

Fecha N° 7 este viernes

21:30 hs. Rec. Claromecó – Club De Pelota

21:15 hs. Costa Sud – Huracán (N.)

21:15 hs. Huracán – Alumni (O)

21:15 hs. Quilmes – Argentino Jr.

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