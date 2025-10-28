Básquet Local: Huracán vencio a Alumni en el inicio de la 13° fecha

28 octubre, 2025 0

Este martes por la noche, en Orense, con el triunfo de Huracán (78) sobre Alumni (69) se abrió la decimotercera fecha del Torneo Clausura de Básquet de Primera División “Mario Capristo”.

La fecha se cierra este viernes con los partidos entre: Argentino Junior – Costa Sud y Recreativo Claromecó – Quilmes. Queda como equipo libre, Club de Pelota.

Resultado:

Alumni 69 –Huracán 78

Parciales: Alumni 17 – Huracán 22, 36-35 y 56-62.

Goleadores: Besmalinovich de Alumni con 29 puntos y Otero de Huracán con 24 puntos.

