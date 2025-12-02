Básquet: Quilmes venció a Alumni y dio el primer paso hacía la Final de los Play-Off
Este martes por la noche, en el recinto Cervecero, Quilmes (69) venció a Alumni (52) y se quedó con el partido de ida de los Play-Off del Torneo de Básquet de Primera división.
La semifinal restante, se jugará este miércoles desde las 21:30 horas, entre Huracán- Costa Sud en el Mario J. Perez. Por lo tanto, las revanchas tendrán lugar la próxima semana.
Resultado:
Quilmes 69 – Alumni 52
Parciales: Quilmes 19 – Alumni 16, 35 – 31 y 49 – 37.
Goleadores: San Román de Quilmes con 25 puntos y Luna de Alumni con 16 puntos.