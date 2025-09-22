Básquet local: Se juega la 8ª fecha y un postergado

22 septiembre, 2025 0

Este martes se juega la octava fecha del Torneo Clausura de Básquet de Primera División Mario Capristo y se juega el partido pendiente de la sexta fecha.

En el Juan Carlos Pardo, Club de Pelota recibe a Huracán.

En Orense, Alumni juega el clásico de la Costa con Recreativo Claromecó.

La fecha se completa el viernes con el partido entre Argentino Junior y Quilmes.

Libre: Costa Sud.

Por el partido pendiente de la sexta fecha en el Osvaldo Goizueta se enfrentan Costa Sud y Argentino Junior.

Volver