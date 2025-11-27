Básquet local: Se juegan las vueltas de los Play Off

27 noviembre, 2025 0

Este viernes a las 21:00 se juegan los partidos de vuelta de los cuartos de final de los Play Off de Básquet de Primera División entre Quilmes- Recreativo Claromecó, Club de Pelota-Alumni – Argentino Junior – Costa Sud.

En la Villa Balnearia el Cervecero, que ganó el primer partido 69 a 59, enfrenta al local.

En el Juan Carlos Pardo habrá duelo colorido: el Celeste recibe al Rojo orensano y tratará de revertir un resultado adverso ya que de visitante cayó derrotado 100 a 52.

El Bicho, que en el Osvaldo Goizueta venció en un partido parejo al Oriverde 76 a 73 buscará volver a ganar para meterse entre los cuatro mejores.

