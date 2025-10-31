Básquet local: Triunfos de Costa Sud y Quilmes en el cierre de la fecha

31 octubre, 2025

0
Básquet local: Triunfos de Costa Sud y Quilmes en el cierre de la fecha

Este viernes con los triunfos de Costa Sud frente a Argentino Junior, y Quilmes y Recreativo Claromecó, se cerró la 13ª fecha del Torneo Clausura de Básquet de Primera División Mario Capristo.

Resultados:

Argentino Junior 73 – Costa Sud 79
Parciales: Argentino Junior 14- Costa Sud 22,34-49 y 53-67.
Goleadores: Onzari de Argentino Junior 26 y Alexis Rodríguez de Costa Sud 18.

Recreativo Claromecó 38 – Quilmes 77
Parciales: Recreativo Claromecó 7 – Quilmes 28,11-41y 23-63.
Goleadores: De la Vega de Recreativo Claromecó 15 y en Quilmes, Ivo Lofrano y Marcos Fransen 15.

Libre: Club de Pelota.

Posiciones Clausura:
Huracán 20
Quilmes 19
Costa Sud 18
Alumni 17
Argentino Junior 16
Club de Pelota 15
Recreativo Claromecó 12

Posiciones Anual:
Huracán 44
Quilmes 39
Alumni 36
Costa Sud 36
Argentino Junior 35
Club de Pelota 29
Recreativo Claromecó 24

Próxima fecha 14ª:
Quilmes –Alumni
Huracán –Argentino Junior
Costa Sud –Club de Pelota

Libre: Recreativo Claromecó.

Básquet local: Triunfos de Costa Sud y Quilmes en el cierre de la fecha
Básquet local: Triunfos de Costa Sud y Quilmes en el cierre de la fecha
Básquet local: Triunfos de Costa Sud y Quilmes en el cierre de la fecha
Básquet local: Triunfos de Costa Sud y Quilmes en el cierre de la fecha
Básquet local: Triunfos de Costa Sud y Quilmes en el cierre de la fecha
Básquet local: Triunfos de Costa Sud y Quilmes en el cierre de la fecha