Básquet: los pibes dieron el golpe

Y finalmente, sucedió. Tras los cuestionamientos previos por la preparación y las dudas e incertidumbre de un equipo que terminó de completarse ayer, la selección de básquet de Tres Arroyos dio el golpe y derrotó a Bahía Blanca a domicilio por 91 a 89 en el segundo partido del Zonal de Selecciones Mayores. Evidentemente, los que tenían bien en claro lo que hacían eran Gabriel Colamarino y sus dirigidos, que lo demostraron en la noche del sábado ante Bahía Blanca, ejerciendo por momentos un claro dominio sobre su rival.

Es que Bahía Blanca solo pudo estar al frente en el marcador a falta de 2 minutos para el final del partido, cuando Tres Arroyos perdió a Thygesen por faltas y la pelota no entraba, el partido estaba 83 a 81 para los bahienses y parecía que la hazaña se esfumaba, pero en ese instante apareció un iluminado Perticarari con 6 puntos seguidos y Tres Arroyos volvía a pisar fuerte. El final fue palo a palo porque Bahía no bajó los brazos en ningún momento, dos libres de Dottori dejaron la historia empatada en 89 faltando poco más de 10 segundos. Tres Arroyos jugó rápido ya que no había minuto para pedir, Menna tomó el balón y dijo "tranquilos que acá estoy", y estampó un doble desde la medialuna para desatar el festejo del importante número de tresarroyenses que se acercó al Norberto Tomás para alentar a la selección de nuestra ciudad.

Tres Arroyos jugó un partido muy inteligente, con la frescura de un plantel joven con un jugador de otro nivel como lo es Fermín Thygesen. El equipo de Colamarino dominó, y por momentos con mucha claridad, a un conjunto bahiense que siempre tuvo que correr de atrás. Reimundo, Hollender y Delgado se hicieron dueños de la pintura, Elichiry, Rodríguez, Gonzalía y Muñoz castigaron con el tiro externo, Menna y Perticarari fueron claves en los instantes calientes, mientras que Soave y Bayúgar sumaron uno en el traslado y el otro en la marca, para que Tres Arroyos redondee un triunfo más que merecido.

El sueño de llegar al Provincial de Pergamino sigue intacto y ahora el elenco de nuestra ciudad tendrá la chance de definir de local su suerte. El lunes desde las 21 hs, Tres Arroyos recibirá a Punta Alta en el Microestadio de Costa Sud con el objetivo de llegar al Provincial de la categoría.

Síntesis

BAHÍA BLANCA (89): Zalguizuri 16, García 15, Bollo 2, Giménez 2, Sánchez 15 (fi); Chaves 2, Quiroga 2, Dottori 20, Pallotti 4, Martínez 6 y Zambrano 3. DT: S. Aleksoski.

TRES ARROYOS (91): Thygesen 25, Perticarari 8, Muñoz 6, Hollender 8, Reimundo 10 (fi); Menna 7, Delgado 15, Rodríguez 3, Elichiry 6, Soave, Gonzalía 3 y Bayúgar. DT: Gabriel Colamarino. Se retiraron por faltas Thygesen y Perticarari.

Parciales: Bahía Blanca 17 - Tres Arroyos 27, 34 - 45, 55 - 63 y 89 - 91.

Árbitros: Alejandro Vizcaino y Carlos Merchán.

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Posiciones:

Punta Alta 2 puntos (1-0)

Tres Arroyos 2 (1-0)

Bahía Blanca 2 (0-2)

Foto: La Nueva.