Básquet: Los representantes de Tres Arroyos juegan por la 3ª fecha del Provincial

28 agosto, 2025 22

Este viernes a partir de las 21:00, juegan por la tercera fecha del Torneo Provincial de Básquet de Primera División los equipos representativos de la Asociación Tresarroyense, Huracán y Alumni.

Huracán, en su cancha, recibe a uno de los punteros: Racing de Olavarría.

Alumni, el otro puntero, viaja a Tandil el sábado para enfrentar a Unión y Progreso.

La fecha se completa con los partidos, entre Estudiantes de Olavarría – Sarmiento de Coronel Suárez, y Kimberley de Mar del Plata –Independiente de Tandil.

