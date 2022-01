Basquet: Luis Serra es el nuevo DT de Quilmes

26 enero, 2022 Leido: 72

El experimentado entrenador Luis Serra será el DT del primer equipo de basquetbol del Club Quilmes en esta temporada.

Serra dijo a LU 24 que “no esperaba dirigir este año, pero llegó un llamado de la dirigencia quilmeña y enseguida se pusieron de acuerdo ya que les gustó el proyecto. No estaba en mis planes dirigir, pero como uno de los entrenadores no fue, me ofrecieron y dije sí, porque me gusta dirigir y me gusta el basquet, y lo principal es mejorar el equipo y si se dan los resultados eso es lo mejor”.

“No tuve contacto con los jugadores todavía, si con los dirigentes y están en ver si mantienen la base del año pasado. La idea es seguir lo del año pasado que hicieron ellos y si mejoramos, mejor para estar más arriba”.

También se refirió a nuestro basquet, diciendo que “Tres Arroyos siempre tuvo buenos campeonatos locales y hemos exportado jugadores a ligas Nacionales como con Maxi Fjellerup, Manuel Locatelli y Fermín Thygensen, que surgieron de los torneos que se hicieron en nuestra ciudad, como así también los otros chicos que están en el federal, Liga de Desarrollo y en Bahía Blanca. Lo más importante que ha hecho la Asociación de Basquet local es mantener la competencia de este deporte. Espero aportar lo mejor para Quilmes y para nuestro Basquet”, concluyó.

Foto: Zona Naranja

Volver