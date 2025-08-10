Básquet: Necochea Campeón del Zonal U-15

Este domingo finalizó el Torneo de selecciones zonales U-15 masculino de básquet que se desarrolló en Tres Arroyos en la cancha de Costa Sud, coronándose campeón Necochea que jugó en el partido final frente a Tandil y lo venció por 68 a 37.

La campaña de Necochea fue la siguiente:

Necochea 61 – Olavarría 53, Necochea 70 – Tres Arroyos 44 , Necochea 81 – BASO 60 y Necochea 68 – Tandil 37.

La selección de Tres Arroyos jugó 4 partidos, venció a BASO por 61 a 60 , y cayó con Necochea 70 a 44 , perdió con Tandil 75 a 52 y con Olavarría fue derrotado por 75 a 44.

Posiciones finales:

Necochea 8

Olavarría 5

Tres Arroyos 5

Tandil 5

B.A.S.O 5

