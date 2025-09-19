Básquet: Nirvana Damiani es de Selección

Se llevó a cabo en la ciudad de Neuquén la primera concentración de jugadoras preseleccionadas para integrar el plantel Nacional que participará en el Torneo Sudamericano U-17 Femenino.

Nirvana Damiani ex jugadora y entrenadora de Club de Pelta y actualmente radicada en Neuquén, formó parte del cuerpo de entrenadores de dicho Preseleccionado.

Próximamente la U-17 Femenina tendrá un nuevo Campus de Desarrollo en el CENARD.

Será la segunda etapa de la preparación de cara al Sudamericano de Asunción (Paraguay).

La concentración será del 21 al 30 de septiembre en el CENARD.

Con inmensa alegría fue recibida la noticia que Nirvana fue convocada a formar parte del nuevo cuerpo técnico del plantel de esta concentración que junto a 18 jugadoras participarán de un nuevo Campus de Desarrollo en el CENARD, en el que realizarán trabajos intensivos y tácticos para llegar en óptimas condiciones a la competencia.

El proceso comenzó en agosto con una convocatoria inicial en la Ciudad de Buenos Aires destinada a la región Norte, que reunió a representantes de Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos, Gran Buenos Aires, Salta y Misiones. Semanas después fue el turno de la zona Sur, con la participación de jóvenes promesas de La Pampa, Río Negro, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Chubut y Buenos Aires.

En ambos campus, las jugadoras completaron cuatro días de exigentes jornadas con doble turno de entrenamiento. Los trabajos en cancha incluyeron evaluaciones físicas, ejercicios de técnica individual y la incorporación de conceptos colectivos, con el claro objetivo de llegar a la competencia en las mejores condiciones.

