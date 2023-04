Básquet: Pilar Besmalinovich, una que promete

1 abril, 2023

Pilar Besmalinovich es una jugadora de Quilmes, de 11 años, una de las promesas de nuestro básquet. LU 24 la entrevistó en una de las canchas de la ciudad.

“Juego al básquet desde los 3, en Costa Sud luego en Quilmes y también en Club de Pelota. Juego de base y, además me gusta tirar triples. En Quilmes me encuentro bien con mis compañeras y cuando jugaba con los varones no me entendía tanto, pero aprendes mejor”, dijo.

“Me gustaría jugar en la selección de Tres Arroyos, En el básquet admiro a Stephen Curry y de Tres Arroyos a mi hermano Bautista. Voy a seguir siempre con el básquet”, finalizó.

