Básquet: Presentaron la Copa Ciudad de Tres Arroyos

14 marzo, 2024

En el Polideportivo Municipal, se presentó la Copa Ciudad de Tres Arroyos de básquetbol que tendrá su 10ª edición. Estuvieron presentes Facundo Liébana, director de Deportes, y el titular de la ATB, Christian Di Salvo.

El torneo se inicia este jueves con el partido que jugarán Argentino y Costa Sud desde las 21.

Di Salvo aclaró que las penas que se arrastran del Oficial, se cumplirán en este certamen y que los jugadores, dirigentes y técnicos que estén suspendidos no podrán ingresar a las canchas.

Asimismo, informó que no se podrán entrar bombos, ni bebidas alcohólicas.

El precio de las entradas es de 1500 pesos para mayores y 1000 pesos los menores.

Además, comunicó sobre el nuevo Tribunal de Penas que estará integrado por Marcelo Nickel, Roberto Besse e Ignacio Juárez.

El torneo se disputará a una rueda todos contra todos, serán 7 fechas. El 1 avanza derecho a las semifinales y los cruces de cuartos los jugarán 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5. Luego irán las semis y la final prevista para el 26 de marzo en el Polideportivo.

