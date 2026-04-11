Básquet Provincial: Alumni debutó con un triunfo
Este viernes, Alumni debutó con un triunfo de visitante frente a Blanco y Negro de Córonel Suarez, por el Torneo Provincial de Básquet de Primera División.
Resultados:
Blanco y Negro 62 – Alumni 76
Parciales: Blanco y Negro 7- Alumni 27, 25 – 36 y 43 – 65.
Goleadores: Maier y Orueta Blanco y Negro 12 y en Alumni Muñoz 16.
Otros resultados:
Independiente de Pigué 85- Sarmiento de Córonel Suarez 64, Unión y Progreso de Tandil 104– Pueblo Nuevo de Olavarría 95, libre Kimberley de Mar De Plata.
Posiciones:
Alumni 2
Independiente de Pigue 2
Unión y Progreso 2
Pueblo Nuevo 1
Sarmiento 1
Blanco y Negro 1
Kimberley 0
El próximo partido de Alumni será en Orense frente a Unión y Progreso de Tandil.