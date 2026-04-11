Básquet Provincial: Alumni debutó con un triunfo

11 abril, 2026 0

Este viernes, Alumni debutó con un triunfo de visitante frente a Blanco y Negro de Córonel Suarez, por el Torneo Provincial de Básquet de Primera División.

Resultados:

Blanco y Negro 62 – Alumni 76

Parciales: Blanco y Negro 7- Alumni 27, 25 – 36 y 43 – 65.

Goleadores: Maier y Orueta Blanco y Negro 12 y en Alumni Muñoz 16.

Otros resultados:

Independiente de Pigué 85- Sarmiento de Córonel Suarez 64, Unión y Progreso de Tandil 104– Pueblo Nuevo de Olavarría 95, libre Kimberley de Mar De Plata.

Posiciones:

Alumni 2

Independiente de Pigue 2

Unión y Progreso 2

Pueblo Nuevo 1

Sarmiento 1

Blanco y Negro 1

Kimberley 0

El próximo partido de Alumni será en Orense frente a Unión y Progreso de Tandil.

Volver