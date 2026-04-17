Básquet Provincial: Alumni ganó y es el único puntero

17 abril, 2026 0

Este viernes, en Orense Alumni venció a Unión y Progreso de Tandil por la segunda fecha del Torneo Provincial de Básquet de Primera División.

Alumni 78- Unión y Progreso 68

El encuentro comenzó siendo dominado en el tanteador por el conjunto Tandilense, pero el rojo logró imponer su juego superando ampliamente a Unión y Progreso, en el equipo Local se destacó Haag con 20 puntos y en el equipo visitante Juan Ignacio Zazpe con 18.

Parciales: Alumni 18 – Unión y Progreso 22, 40-34 y 60-50.

Otros resultados: Sarmiento 72– Blanco y Negro 74, Pueblo Nuevo 91 – Kimberley 93, Libre Independiente de Pigue.

Posiciones:

Alumni 4

Unión y Progreso 3

Blanco y Negro 3

Independiente 2

Pueblo Nuevo 2

Sarmiento 2

Kimberley 2

Próxima fecha 3°:

Kimberley – Alumni

Blanco y Negro – Independiente

Unión y Progreso – Sarmiento

Libre: Pueblo Nuevo

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