Básquet Provincial: Alumni ganó y es el único puntero
Este viernes, en Orense Alumni venció a Unión y Progreso de Tandil por la segunda fecha del Torneo Provincial de Básquet de Primera División.
Alumni 78- Unión y Progreso 68
El encuentro comenzó siendo dominado en el tanteador por el conjunto Tandilense, pero el rojo logró imponer su juego superando ampliamente a Unión y Progreso, en el equipo Local se destacó Haag con 20 puntos y en el equipo visitante Juan Ignacio Zazpe con 18.
Parciales: Alumni 18 – Unión y Progreso 22, 40-34 y 60-50.
Otros resultados: Sarmiento 72– Blanco y Negro 74, Pueblo Nuevo 91 – Kimberley 93, Libre Independiente de Pigue.
Posiciones:
Alumni 4
Unión y Progreso 3
Blanco y Negro 3
Independiente 2
Pueblo Nuevo 2
Sarmiento 2
Kimberley 2
Próxima fecha 3°:
Kimberley – Alumni
Blanco y Negro – Independiente
Unión y Progreso – Sarmiento
Libre: Pueblo Nuevo