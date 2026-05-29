Básquet Provincial: Alumni ganó y esta firme en la punta

30 mayo, 2026 0

Este viernes con el triunfo de Alumni frente a Blanco y Negro, se jugó la octava fecha del Torneo Provincial de Básquet de Primera División.

Resultados:

Alumni 88 -Blanco y Negro 75

Parciales: Alumni 21 -Blanco y Negro 20, 48-38 y 73-56.

Goleadores: Lucio Haag de Alumni 17 y Santiago Orueta de Blanco y Negro 29.

Otros resultados de la fecha: Sarmiento 63- Independiente 55 y Pueblo Nuevo 71 – Unión y Progreso 76. libre: Kimberley.

Posiciones:

Alumni 13

Union y Progreso 11

Kimberley 10

Blanco y Negro 10

Pueblo Nuevo 10

Sarmiento 8

Independiente 7

Próxima fecha 9:

Unión y Progreso – Alumni Blanco y Negro – Sarmiento y Kimberley – Pueblo Nuevo. libre: Independiente

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