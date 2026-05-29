Básquet Provincial: Alumni ganó y esta firme en la punta
Este viernes con el triunfo de Alumni frente a Blanco y Negro, se jugó la octava fecha del Torneo Provincial de Básquet de Primera División.
Resultados:
Alumni 88 -Blanco y Negro 75
Parciales: Alumni 21 -Blanco y Negro 20, 48-38 y 73-56.
Goleadores: Lucio Haag de Alumni 17 y Santiago Orueta de Blanco y Negro 29.
Otros resultados de la fecha: Sarmiento 63- Independiente 55 y Pueblo Nuevo 71 – Unión y Progreso 76. libre: Kimberley.
Posiciones:
Alumni 13
Union y Progreso 11
Kimberley 10
Blanco y Negro 10
Pueblo Nuevo 10
Sarmiento 8
Independiente 7
Próxima fecha 9:
Unión y Progreso – Alumni Blanco y Negro – Sarmiento y Kimberley – Pueblo Nuevo. libre: Independiente