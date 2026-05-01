Basquet Provincial: Alumni ganó y sigue puntero

1 mayo, 2026 0

Este viernes por la cuarta fecha del Torneo Provincial de Básquet de Primera División, Alumni derrotó a Pueblo Nuevo por 97 a 73.

Resultado:

Alumni 97 – Pueblo Nuevo 73

Parciales: Alumni 28 – Pueblo Nuevo 15,56-24 y 77-48.

Goleadores: Lucio Haag y Martin Kuhlman en Alumni 20 y en Pueblo Nuevo Nicolas Lorenzo 31.

Otros resultados:

Independiente de Pigüé 58- Unión y Progreso de Tandil 68

Sarmiento de Suarez 55 – Kimberley de Mar del Plata 86

Libre: Blanco y Negro de Suarez

Posiciones:

Alumni 7

Unión y Progreso 7

Kimberley 6

Blanco y Negro 5

Independiente 4

Sarmiento 4

Pueblo Nuevo 3

Proxima Fecha 5 :

Pueblo Nuevo – Sarmiento

Kimberley – Independiente

Union y Progreso – Blanco y Negro

Libre: Alumni.

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