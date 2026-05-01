Basquet Provincial: Alumni ganó y sigue puntero
Este viernes por la cuarta fecha del Torneo Provincial de Básquet de Primera División, Alumni derrotó a Pueblo Nuevo por 97 a 73.
Resultado:
Alumni 97 – Pueblo Nuevo 73
Parciales: Alumni 28 – Pueblo Nuevo 15,56-24 y 77-48.
Goleadores: Lucio Haag y Martin Kuhlman en Alumni 20 y en Pueblo Nuevo Nicolas Lorenzo 31.
Otros resultados:
Independiente de Pigüé 58- Unión y Progreso de Tandil 68
Sarmiento de Suarez 55 – Kimberley de Mar del Plata 86
Libre: Blanco y Negro de Suarez
Posiciones:
Alumni 7
Unión y Progreso 7
Kimberley 6
Blanco y Negro 5
Independiente 4
Sarmiento 4
Pueblo Nuevo 3
Proxima Fecha 5 :
Pueblo Nuevo – Sarmiento
Kimberley – Independiente
Union y Progreso – Blanco y Negro
Libre: Alumni.