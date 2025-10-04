Básquet Provincial: Ganaron Alumni, Kimberley y Sarmiento

4 octubre, 2025

Este viernes con el triunfo de Alumni frente a Huracán se jugó la
octava fecha del Torneo Provincial de Básquet de Primera División.

Alumni 93 – Huracán 83
Parciales: Alumni 28– Huracán 19,45-42 y 69-58
Goleadores: Besmalinovich de Alumni 33 y Falcone de Huracán 40.

Otros resultados

Racing 85 – Kimberley 65
Parciales: Racing 21 – Kimberley 25,39-33 y 57-50
Goleadores: Risso de Racing 18 y Quintana de Kimberley 19.

Sarmiento 97-Independiente 92
Parciales: Sarmiento 18-Independiente 25,44-48 y 61-64.
Goleadores: Rincón de Sarmiento 33 y Ullúa de Independiente 25.

Este sábado a partir de las 20:30 cierran la fecha Unión y Progreso y Estudiantes.

Posiciones:

Racing 15
Alumni 13
Sarmiento 12
Estudiantes 11
Kimberley 11
Independiente 11
Unión y Progreso 10
Huracán 9

Próxima fecha 9ª:

Huracán – Sarmient0
Estudiantes-Alumni
Independiente –Racing
Kimberley –Uni0n y Progreso