Básquet Provincial: Ganaron Alumni, Kimberley y Sarmiento
Este viernes con el triunfo de Alumni frente a Huracán se jugó la
octava fecha del Torneo Provincial de Básquet de Primera División.
Alumni 93 – Huracán 83
Parciales: Alumni 28– Huracán 19,45-42 y 69-58
Goleadores: Besmalinovich de Alumni 33 y Falcone de Huracán 40.
Otros resultados
Racing 85 – Kimberley 65
Parciales: Racing 21 – Kimberley 25,39-33 y 57-50
Goleadores: Risso de Racing 18 y Quintana de Kimberley 19.
Sarmiento 97-Independiente 92
Parciales: Sarmiento 18-Independiente 25,44-48 y 61-64.
Goleadores: Rincón de Sarmiento 33 y Ullúa de Independiente 25.
Este sábado a partir de las 20:30 cierran la fecha Unión y Progreso y Estudiantes.
Posiciones:
Racing 15
Alumni 13
Sarmiento 12
Estudiantes 11
Kimberley 11
Independiente 11
Unión y Progreso 10
Huracán 9
Próxima fecha 9ª:
Huracán – Sarmient0
Estudiantes-Alumni
Independiente –Racing
Kimberley –Uni0n y Progreso