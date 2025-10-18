Básquet Provincial: Ganó Alumni y es segundo junto a Estudiantes
Este viernes, con el triunfo de Alumni frente a Union y Progreso de local y la derrota de Huracán en Olavarría, se jugó la décima fecha del Torneo Provincial de Básquet de Primera División.
Resultados:
Alumni 82 – Unión y Progreso 79
Parciales: Alumni 20 – Unión y Progreso 22,38-42 y 61-36.
Goleadores: Bautista Besmalinovich de Alumni 23 y Juan Zazpe de Unión y Progreso 22.
Racing 83 –Huracán 64
Parciales: Racing 19 –Huracán 15,48-25 y 69-47.
Goleadores: Ulises Otero de Huracán 18 y Agustín Yabén y Martin Risso de Racing 18.
Sarmiento 85 – Estudiantes 92
Parciales: Sarmiento 23-Estudiantes 17,43-40 y 61-59.
Goleadores: Martin Delgado de Sarmiento 23 y Juan Marín de Estudiantes 41.
Independiente 81- Kimberley 65
Parciales: Independiente 22- Kimberley 19, 43-37 y 65-50.
Goleadores: Alejandro Arca de Independiente 16 y Facundo Mayorca de Kimberley 17.
Posiciones:
Racing 18
Alumni 16
Estudiantes 16
Independiente 15
Unión y Progreso 15
Sarmiento 14
Kimberley 14
Huracán 12
Próxima fecha 11ª:
Kimberley –Huracán
Alumni – Sarmiento
Estudiantes –Racing
Unión y Progreso –Independiente