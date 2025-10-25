Básquet Provincial: Ganó Alumni y perdió Huracán

25 octubre, 2025

Se disputó la 11ª fecha del Torneo Provincial de básquet de Primera División, con dispares resultados para los equipos de la Asociación Tresarroyense.

Alumni se impuso a Sarmiento de Coronel Suárez en su cancha 86-74, en tanto Huracán cayó sin atenuantes en Mar del Plata ante Kimberley 86-62.

Estudiantes de Olavarría venció a sus pares de Racing en la ciudad cementera por 88-64, y en el desafío tandilense, Uniòn y Progreso cayó ante Independiente, por 3 dobles a favor del rojo, 58-64.

Resultados:

Alumni 86- Sarmiento 74
Parciales: Alumni 16 – Sarmiento 18,37-27 y 56-49.
Goleadores: Besmalinovich de Alumni 29 y Delgado de Sarmiento 16.

Kimberley 86- Huracán 62
Parciales: Kimberley 32- Huracán 25, 52-34 y 74-54.
Goleadores: Quintana de Kimberley 24 y Falcone de Huracán 24.

Estudiantes 88 – Racing 64
Parciales: Estudiantes 29– Racing 20, 53-43 y 68-53.
Goleadores: Mateo Framiñan de Estudiantes 26 y Marcos Risso de Racing 16.

Unión y Progreso 58 – Independiente 64
Parciales: Unión y Progreso 10– Independiente 17,27-39 y 53-62.
Goleadores: Leal de Unión y Progreso 13 y Ariel Weisbeck de Independiente 16.

Posiciones:

Racing 19
Alumni 18
Estudiantes 18
Independiente 17
Unión y Progreso 16
Kimberley 16
Sarmiento 15
Huracán 13

Próxima fecha 12ª:

Huracán –Independiente
Racing –Alumni
Kimberley – Estudiantes
Unión y Progreso –Sarmiento