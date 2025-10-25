Básquet Provincial: Ganó Alumni y perdió Huracán
Se disputó la 11ª fecha del Torneo Provincial de básquet de Primera División, con dispares resultados para los equipos de la Asociación Tresarroyense.
Alumni se impuso a Sarmiento de Coronel Suárez en su cancha 86-74, en tanto Huracán cayó sin atenuantes en Mar del Plata ante Kimberley 86-62.
Estudiantes de Olavarría venció a sus pares de Racing en la ciudad cementera por 88-64, y en el desafío tandilense, Uniòn y Progreso cayó ante Independiente, por 3 dobles a favor del rojo, 58-64.
Resultados:
Alumni 86- Sarmiento 74
Parciales: Alumni 16 – Sarmiento 18,37-27 y 56-49.
Goleadores: Besmalinovich de Alumni 29 y Delgado de Sarmiento 16.
Kimberley 86- Huracán 62
Parciales: Kimberley 32- Huracán 25, 52-34 y 74-54.
Goleadores: Quintana de Kimberley 24 y Falcone de Huracán 24.
Estudiantes 88 – Racing 64
Parciales: Estudiantes 29– Racing 20, 53-43 y 68-53.
Goleadores: Mateo Framiñan de Estudiantes 26 y Marcos Risso de Racing 16.
Unión y Progreso 58 – Independiente 64
Parciales: Unión y Progreso 10– Independiente 17,27-39 y 53-62.
Goleadores: Leal de Unión y Progreso 13 y Ariel Weisbeck de Independiente 16.
Posiciones:
Racing 19
Alumni 18
Estudiantes 18
Independiente 17
Unión y Progreso 16
Kimberley 16
Sarmiento 15
Huracán 13
Próxima fecha 12ª:
Huracán –Independiente
Racing –Alumni
Kimberley – Estudiantes
Unión y Progreso –Sarmiento