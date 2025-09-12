Básquet Provincial: Ganó Alumni y perdió Huracán

Este viernes, con el triunfo de Alumni, y la derrota de Huracán se jugó la 5ª fecha del Torneo Provincial de Básquet de Primera División.

Los rojos de Orense se trajeron una nueva victoria al ganarle a Racing de Olavarría, en tanto el Globo cayó ante Independiente en Tandil.

Resultados:

Independiente 63 – Huracán 56

Alumni 78 -Racing de Olavarría 60

En los otros encuentros que se jugaron en la quinta fecha, Estudiantes se impuso a Kimberley 83-77 y en Coronel Suárez, Sarmiento perdió ante Unión y Progreso por 60-64.

Posiciones:

Racing 9

Alumni 8

Estudiantes 8

Independiente 8

Unión y Progreso 8

Kimberley 7

Sarmiento 7

Huracán 5

Próxima fecha, 6ª:

Unión y Progreso –Huracán

Kimberley –Alumni

Estudiantes –Independiente

Racing -Sarmiento

