Básquet Provincial: Ganó Alumni y perdió Huracán
Este viernes, con el triunfo de Alumni, y la derrota de Huracán se jugó la 5ª fecha del Torneo Provincial de Básquet de Primera División.
Los rojos de Orense se trajeron una nueva victoria al ganarle a Racing de Olavarría, en tanto el Globo cayó ante Independiente en Tandil.
Resultados:
Independiente 63 – Huracán 56
Alumni 78 -Racing de Olavarría 60
En los otros encuentros que se jugaron en la quinta fecha, Estudiantes se impuso a Kimberley 83-77 y en Coronel Suárez, Sarmiento perdió ante Unión y Progreso por 60-64.
Posiciones:
Racing 9
Alumni 8
Estudiantes 8
Independiente 8
Unión y Progreso 8
Kimberley 7
Sarmiento 7
Huracán 5
Próxima fecha, 6ª:
Unión y Progreso –Huracán
Kimberley –Alumni
Estudiantes –Independiente
Racing -Sarmiento
